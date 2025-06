Un nuovo parcheggio per auto bus e barche a San Leone | tariffe fino a 1 500 euro

A San Leone, il nuovo parcheggio per auto, bus e barche segna un passo verso una gestione più sostenibile del turismo. Con tariffe che arrivano fino a 1.500 euro, l'iniziativa risponde alla crescente domanda di spazi di sosta organizzati in località balneari sempre più affollate. Questo cambiamento non solo migliora l’accessibilità, ma potrebbe anche trasformare l’esperienza turistica, elevando la qualità del servizio offerto. Scopri come questa novità impatterà sulle tue prossime vacanze!

Un nuovo parcheggio a pagamento all'ingresso di San Leone. Si tratta del primo di questa tipologia, aperto da ieri nell'area nei pressi della rotatoria fra viale dei Pini e viale Emporium. Nell'area un tempo adibita a sosta libera, dove nelle scorse settimane sono stati fatti dei lavori per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Un nuovo parcheggio per auto, bus e barche a San Leone: tariffe fino a 1.500 euro

