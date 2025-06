Un nuovo edificio eventi con sala convegni uffici e bar sulla Darsena | il progetto dell' Autorità Portuale

Un nuovo spazio dedicato agli eventi sta per nascere sulla Darsena, un passo strategico verso la valorizzazione del nostro patrimonio portuale. Con una sala convegni moderna, uffici e un bar, l'Autorità Portuale punta a creare un punto di riferimento per incontri e networking. In un'epoca in cui il turismo esperienziale e gli eventi dal vivo stanno tornando protagonisti, questo progetto si inserisce perfettamente nel trend di rinascita urbana e culturale delle nostre città. Rimanete sintonizzati!

Una nuova palazzina sorgerà in Darsena, sul lato nord del canale Candiano, e al suo interno ci sarà una grande sala convegni e non solo. Questa è l'idea di Autorità Portuale che, negli scorsi mesi, ha lanciato il bando per il concorso di progettazione del cosiddetto "Edificio eventi" che sorgerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un nuovo edificio eventi con sala convegni, uffici e bar sulla Darsena: il progetto dell'Autorità Portuale

Leggi anche Londra, Camilla svela la prima pietra del nuovo edificio dell'Abbazia di Westminster - In una cerimonia significativa, la Regina Camilla ha svelato la prima pietra di un nuovo importante progetto all'Abbazia di Westminster.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un nuovo edificio eventi con sala convegni, uffici e bar sulla Darsena: il progetto dell'Autorità Portuale; Autodromo, fase due: appalto da 41 milioni per hospitality e tribune; Cossato, dalle scuole a villa Ranzoni: sarà l’estate dei grandi cantieri; Bari, il Politecnico inaugura la nuova sede del rettorato: un edificio a più livelli con spazi multifunzionali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nuovo palazzo degli eventi a Lugano

Riporta missionline.it: Fulcro architettonico dell’edificio e` la grande hall, ideale per eventi corporate con le sue grandi vetrate ... che avra` a disposizione una sala teatrale e concertistica con una capienza di 1.000 ...

Sala: "Un nuovo stadio negli immediati pressi di San Siro? Incompatibile"

Lo riporta sport.virgilio.it: “Milan e Inter hanno bisogno di un nuovo stadio. Un nuovo impianto che sta a 100 metri da San Siro? Non rende compatibile poi la presenza anche di San Siro con altri eventi. Obbligheremmo ... sindaco ...

La Sala dell’Arte: il nuovo spazio dell’Auditorium della Conciliazione

Come scrive funweek.it: Auditorium della Conciliazione inaugura un nuovo crocevia d’Arte Contemporanea guardando alla città eterna: la Sala dell’Arte ... Nato come edificio destinato alle udienze papali, l ...