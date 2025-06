Un libro con le voci dei ragazzi | Nel centro giovanile di periferia la nostra scoperta del mondo

Nel cuore di un centro giovanile di periferia, nasce un'opera che racconta le esperienze e i sogni dei ragazzi. "Quando potevamo a…" è più di un semplice libro: è un romanzo di formazione collettivo che esplora il mondo attraverso le loro prime volte. In un'epoca in cui le connessioni autentiche sono sempre più rare, questa narrazione ci invita a riscoprire il valore delle esperienze condivise e delle emozioni giovanili. Non perdere l’occasione di ascoltare queste voci!

"Mi chiedi che cos'è il Cde per me. Ti rispondo le mie prime volte. Questo è. La prima volta che sono stato in montagna, la prima volta che ho mangiato il sushi, la prima volta che ho dormito in spiaggia di notte". È un collage di voci adolescenti, o meglio "un romanzo di formazione collettivo ", come si legge nella prefazione, "Quando potevamo ancora essere tutto", il libro appena nato (Edizione Feltrinelli) grazie al progetto Storie di Comunità sostenuto da Fondazione Cariplo. Raccoglie i racconti di vita di coloro che hanno frequentato il Cde Creta, Centro di aggregazione giovanile del Municipio 6 in via della Capinera, tra i quartieri del Giambellino e di Baggio.