In un'epoca in cui le truffe online sono in costante aumento, l'incontro "Fermiamo le truffe" a Macerata si candida a diventare un faro di protezione. Conoscere le tecniche dei truffatori è il primo passo per difendersi. Un'opportunità imperdibile per armarsi di informazioni e strategie utili per proteggere se stessi e i propri cari. Non lasciare che la disinformazione ti colga di sorpresa!

Informare per prevenire, conoscere per difendersi. Con questo spirito nasce l’iniziativa "Fermiamo le truffe", un importante evento di sensibilizzazione e informazione promosso dall’Odv Gruppo di Volontariato e Protezione Civile di Macerata, in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezioni di Civitanova e Macerata. L’appuntamento è per mercoledì alle 17 nella Casetta di Legno, nel verde attrezzato 4 Marine in via Marinai d’Italia 4, a Civitanova. L’ingresso è libero e rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone fragili e agli anziani, spesso bersaglio privilegiato dei truffatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un incontro informativo contro le truffe

