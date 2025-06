Un grande Musetti vola ai quarti del Roland Garros | battuto Rune in 4 set

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale del Roland Garros, sconfiggendo il talentuoso Holger Rune in una battaglia durata oltre tre ore! Con un punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, il carrarino dimostra che il tennis italiano è in grande forma. Ora si prepara a sfidare Frances Tiafoe, un avversario temibile. In un’epoca in cui i giovani emergenti riscrivono le regole del gioco, Musetti è pronto

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti al Roland Garros battendo il danese Holger Rune in quattro set, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. La partita è durata tre ore e 18 minuti e si è protratta oltre la mezzanotte. Il carrarino ora se la vedrà con il 27enne statunitense Frances Tiafoe che ha superato il tedesco Altamaier e conduce 3-2 nei precedenti ma ha perso l’unica sfida sulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un grande Musetti vola ai quarti del Roland Garros: battuto Rune in 4 set

Leggi anche Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - L'Italia brilla agli Internazionali d'Italia 2025, con Jannik Sinner che avanza ai quarti di finale dopo aver battuto Francisco Cerundolo.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Roland Garros: Musetti batte Rune in quattro set e vola ai quarti. Ora Tiafoe; Musetti più forte delle provocazioni di Rune: vola ai quarti del Roland Garros e trova Tiafoe; Roland Garros 2025, Musetti vola agli ottavi: battuto Navone in quattro set; Musetti stellare, si regala i quarti a Parigi: Rune steso in 4 set. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un grande Musetti vola ai quarti del Roland Garros: battuto Rune in 4 set

Lo riporta msn.com: Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti al Roland Garros battendo il danese Holger Rune in quattro set, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. La ...

Musetti più forte delle provocazioni di Rune: vola ai quarti del Roland Garros e trova Tiafoe

sport.virgilio.it scrive: Musetti, la favola continua: Lollo è più forte delle provocazioni di Rune, vince in quattro set, vola ai quarti di finale del Roland Garros e trova Tiafoe.

Super Musetti al Roland Garros: batte Rune in quattro set e vola ai quarti

Riporta informazione.it: Lorenzo non trema al servizio, mantiene il turno di battuta e conquista 4° set e match. Finisce 7-5 3-6 6-3 6-2 per l'azzurro che si qualifica per… Leggi ...