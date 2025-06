Un calciatore può rifiutare la Nazionale? Cosa dice il regolamento sul caso Acerbi

Il rifiuto di un calciatore come Acerbi alla convocazione in nazionale solleva interrogativi interessanti sul potere dei giocatori. Secondo l'articolo 76 delle NOIF, esistono regole precise riguardo a queste scelte. In un periodo in cui il dibattito su autonomia e responsabilità nel calcio è più acceso che mai, questo caso potrebbe segnare un precedente. Come influenzerà le future convocazioni? La risposta potrebbe risuonare ben oltre il rettangolo verde.