Un caffè prego

In un'epoca in cui il caffè specialty sta conquistando le tendenze del gusto, non dimentichiamo il potere del "caffè normale". Quei baristi che si commuovono, infatti, ci ricordano l'importanza delle piccole tradizioni quotidiane. Un sorso di normalità in un mondo sempre più frenetico: è questo che cerchiamo quando entriamo in un bar. E tu, quale caffè scegli oggi? Scopri il valore delle tue abitudini!

Capita che entrando in alcuni bar si leggano degli avvisi che ironicamente dichiarano qualcosa del tipo: “Ogni volta che un cliente chiede un caffè normale, un barista si commuove”. Il messaggio ch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un caffè, prego

Se ne parla anche su altri siti

Un caffè, prego. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne