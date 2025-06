Un bel modo per fare una vacanza da soli scoprendo il proprio potenziale e sostenendo buone cause sociali o ambientali In Italia oppure all' estero per fare anche pratica con l' inglese

L'estate può diventare un trampolino di lancio verso la scoperta di sé! I giovani che sentono il bisogno di mettersi in gioco possono scegliere i campi di volontariato, un'opportunità unica per viaggiare, imparare l'inglese e fare la differenza. In Italia o all'estero, non solo si sostiene una buona causa, ma si costruiscono ricordi indelebili. Un modo meraviglioso per scoprire il proprio potenziale e tornare a casa con nuove prospettive!

Le vacanze con la famiglia stanno loro strette, vorrebbero mettersi in gioco, scoprire chi sono. Per i ragazzi e le ragazze che affrontano questa fase della loro vita l'estate può essere un'occasione straordinaria per partecipare a uno dei tanti campi di volontariato disponibili. Un bel modo per fare un'esperienza da soli, anche all'estero, scoprendo il proprio potenziale e sostenendo buone cause, sociali o ambientali. Le possibilità sono tantissime, da valutare in base all'indole della persona, al livello di adattabilità e alla destinazione. In ogni caso, fondamentale scegliere associazioni valide e con una solida struttura.

