Un avvocato è stato sanzionato per aver usato ChatGPT | citava casi inesistenti

La tecnologia avanza, ma l'etica professionale resta fondamentale. Un avvocato dello Utah ha appena ricevuto una sanzione per aver utilizzato ChatGPT in modo inadeguato, citando casi inesistenti nel suo ricorso. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sull'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto, un ambito sempre più influenzato dalle nuove tecnologie. La cautela è d'obbligo: affidarsi alla tecnologia senza verifica potrebbe costarti caro!

Un avvocato dello Utah è stato sanzionato per aver presentato in un ricorso un documento fatto con ChatGPT che conteneva gravi errori, tra cui riferimenti a casi giudiziari precedenti non attinenti o completamente inventati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche “L’impronta ritrovata di Andrea Sempio è una bufala”: parla l’avvocato difensore Massimo Lovati. Aveva già detto: “È stato un sicario a uccidere Chiara Poggi” - L’impronta ritrovata di Andrea Sempio si rivela una bufala. A confermarlo, l’avvocato difensore Massimo Lovati, che aveva già sottolineato come Sempio non fosse coinvolto e che chi ha ucciso Chiara Poggi fosse un sicario.

Se ne parla anche su altri siti

Multa per eccesso di velocità: come contestare l'autovelox e annullare la sanzione; Avvocati: i messaggi WhatsApp nei procedimenti disciplinari; Massese penalizzata: un punto in meno e sanzioni per il presidente Gerini; Brescia penalizzato e in Serie C (per ora), Cellino: «Trappola contro di noi, verdetto scritto, ma lotteremo con i ricorsi». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un avvocato è stato sanzionato per aver usato ChatGPT: citava casi inesistenti

Riporta fanpage.it: Un avvocato dello Utah è stato sanzionato per aver presentato in un ricorso un documento fatto con ChatGPT che conteneva gravi errori, tra cui riferimenti ...

Avvocati: invio di corrispondenza alla controparte, quando non è da sanzionare

Scrive diritto.it: 17534 del 4 luglio 2018, ha assolto dall’incolpazione, un avvocato che era stato sanzionato dal Coa con l’ammonimento, per aver inviato corrispondenza alla controparte, così incorrendo nella ...

Avvocati: sanzionato chi diffama il collega anche se provocato

Si legge su studiocataldi.it: 11370/2016 (qui sotto allegata) rigettando l'appello di un avvocato che era stato sanzionato dal Consiglio Nazionale Forense con l'avvertimento, per aver diffamato un collega. La norma utilizzata ...