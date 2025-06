Un anno fa moriva il dottor Michele Viola Il ricordo della Questura di Taranto

Un anno fa, Taranto perdeva una figura di riferimento: il dottor Michele Viola, Capo di Gabinetto della Questura. La sua tragica scomparsa in bicicletta ha segnato non solo la comunità, ma ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di stili di vita sani. Il suo ricordo ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale preservare i valori di gentilezza e professionalità nella nostra società. Non dimentichiamo.

Un anno fa ci lasciava il nostro caro Michele Viola, Capo di Gabinetto della Questura di Taranto, vittima di un tragico incidente mentre percorreva la strada che da Martina conduce al capoluogo in sella alla sua bicicletta. Ha lasciato un vuoto incolmabile da persona gentile e professionale quale era. La Questura si abbraccia intorno ai suoi familiari. Così con un post sui social, la Questura di Taranto ricorda il suo funzionario tragicamente scomparso un anno fa.

