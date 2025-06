Un anno fa la tromba marina al largo di Livorno la foto di Marco Giaccaglini su National Geographic

Un anno fa, il mare di Livorno ha regalato uno spettacolo straordinario: tre trombe marine danzanti, immortalate dall'obiettivo di Marco Giaccaglini e pubblicate su National Geographic. Questo fenomeno eccezionale ci ricorda come la forza della natura possa essere sia affascinante che inquietante. Con il cambiamento climatico sempre più presente, eventi del genere sono destinati a diventare la norma. Sei pronto a scoprire l'incredibile bellezza della nostra Terra?

Esattamente un anno fa, una forte ondata di maltempo interessò la parte centro-nord della Toscana con forti temporali lungo la costa tirrenica. In particolare, nel pomeriggio del 2 giugno 2024, al largo della costa di Livorno si formarono almeno tre trombe marine. L'evento fu ripreso ed. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Un anno fa la tromba marina al largo di Livorno, la foto di Marco Giaccaglini su National Geographic

