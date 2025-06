Un angolo verde per le nuove generazioni | a Morciano inaugurato il Cortile ' Mariotti'

Un angolo verde per le nuove generazioni è finalmente nato a Morciano! Sabato scorso, il Cortile "Mariotti" è stato inaugurato con un pomeriggio di festa e creatività. Questo spazio pubblico non è solo un luogo di svago, ma rappresenta un passo verso comunità più sostenibili e inclusive. Con l'aumento della sensibilità ambientale, iniziative come questa offrono ai giovani un'opportunità unica di connessione con la natura e gli altri. Scopri come può ispirare anche la tua città!

Un pomeriggio di festa, storie e creatività ha segnato sabato l’inaugurazione ufficiale del Cortile “Mariotti”, un nuovo spazio pubblico che nasce nel cuore di Morciano di Romagna, in via Pascoli 32, all’interno dell’area della biblioteca comunale. Un angolo verde pensato per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un angolo verde per le nuove generazioni: a Morciano inaugurato il Cortile 'Mariotti'

Leggi anche Ombrellone da Giardino? Ecco la scelta ad hoc per arredare il proprio angolo verde e vivere la bella stagione. - L'ombrellone da giardino è l'elemento chiave per trasformare il tuo angolo verde in un'oasi di relax.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jeep Compass. Salto di qualità e opzione elettrica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zangrillo al Parco Verde di Caivano “Costruire un futuro con sguardo alle nuove generazioni”

Come scrive msn.com: Il ministro Zangrillo in visita al Parco Verde di Caivano "Costruire un futuro con sguardo alle nuove generazioni" ...

Nuove generazioni più consapevoli

Riporta lanazione.it: le nostre città e la qualità della vita delle persone che le vivono e appunto, il futuro delle nuove generazioni.

L’Umbria ha un cuore verde-acqua. Trasimeno, la vocazione è green pensando alle nuove generazioni

Lo riporta lanazione.it: Il lago è il cuore ’verde’ dell’Umbria ... territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni". In quest’edizione i criteri di valutazione si basavano su ...