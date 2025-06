Un angolo verde per le nuove generazioni | a Morciano inaugurato il Cortile ' Mariotti'

Sabato scorso, Morciano di Romagna ha celebrato l'inaugurazione del Cortile "Mariotti", un angolo verde dedicato ai giovani. In un'epoca in cui il contatto con la natura è sempre più fondamentale per il benessere mentale, questo spazio si propone come un rifugio per la creatività e l'incontro. Con attività stimolanti e storie da condividere, il cortile rappresenta un passo importante verso comunità più unite e vivaci. Una vera oasi per le nuove generazioni!

Un pomeriggio di festa, storie e creatività ha segnato sabato l’inaugurazione ufficiale del Cortile “Mariotti”, un nuovo spazio pubblico che nasce nel cuore di Morciano di Romagna, in via Pascoli 32, all’interno dell’area della biblioteca comunale. Un angolo verde pensato per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un angolo verde per le nuove generazioni: a Morciano inaugurato il Cortile 'Mariotti'

Leggi anche Ombrellone da Giardino? Ecco la scelta ad hoc per arredare il proprio angolo verde e vivere la bella stagione. - L'ombrellone da giardino è l'elemento chiave per trasformare il tuo angolo verde in un'oasi di relax.

Cosa riportano altre fonti

Morciano: inaugurato il Cortile ‘Mariotti’. Un angolo verde pensato per le nuove generazioni

Segnala chiamamicitta.it: Un pomeriggio di festa, storie e creatività ha segnato oggi, sabato 31 maggio, l’inaugurazione ufficiale del Cortile “Mariotti”, un nuovo spazio pubblico che nasce nel cuore di Morciano di Romagna, in ...

Zangrillo al Parco Verde di Caivano “Costruire un futuro con sguardo alle nuove generazioni”

msn.com scrive: Il ministro Zangrillo in visita al Parco Verde di Caivano "Costruire un futuro con sguardo alle nuove generazioni" ...

Nuove generazioni più consapevoli

Come scrive lanazione.it: le nostre città e la qualità della vita delle persone che le vivono e appunto, il futuro delle nuove generazioni.