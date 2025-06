un angolo di natura che conquista le stelle festa vip per l inaugurazione del resort

Un angolo di natura che conquista le stelle: la Masseria G è finalmente realtà! L'inaugurazione, un evento esclusivo a Querceta, ha visto la presenza di VIP e appassionati del bello. Gianna Manni ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram, sottolineando l'importanza della connessione tra natura e ospitalità. Scoprire luoghi così unici è un trend sempre più in crescita, dove il luxury si fonde con esperienze autentiche. Un invito a lasciarsi ispirare!

Querceta (Lucca), 2 giugno 2025 – “Grazie di cuore a tutti voi che avete reso indimenticabile l’inaugurazione della nostra Masseria. La vostra presenza, i sorrisi e l’energia che avete portato hanno reso questo giorno ancora più speciale”. Con queste parole Gianna Manni ha accompagnato su Instagram le foto dell’inaugurazione della nuova Masseria Gianna, il country resort che l’imprenditrice ha realizzato in via Cugnia a Seravezza. L’inaugurazione, avvenuta sabato 31 maggio, è stata accompagnata da una grandissima festa. Un party speciale nella villa che un tempo ospitò l’allora Museo Gilardi. Un’oasi di 30mila metri quadrati con piscina, fattoria didattica, orti, aree relax con laghetto e perfino una balera con palco, ciringuito e accesso separato per serate in musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it