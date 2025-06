un 2 giugno tra festa e contestazione e in villa reale compaiono gli striscioni

Monza celebra il 2 giugno, una data simbolo di unità nazionale, ma quest'anno la festa si tinge di contestazione. In Villa Reale, striscioni critici nei confronti del nuovo questore Filippo Ferri hanno catturato l'attenzione, evidenziando le tensioni sociali che attraversano il Paese. Una manifestazione che invita a riflettere sull'importanza della giustizia e della trasparenza nelle istituzioni. Un segnale di come la politica possa toccare direttamente la vita quotidiana dei cittadini.

