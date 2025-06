Ultim’ora Napoli interessato a Suzuki per la porta | l’indiscrezione

Napoli guarda al futuro e punta su un talento giapponese: si parla di Kosei Suzuki, portiere del Parma. Con il mercato che si fa sempre più dinamico, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Mentre Meret sembra restare, l'interesse per Suzuki sottolinea una strategia ambiziosa: investire in giovani promesse per rinforzare la rosa. Sarà lui il nuovo protagonista tra i pali? Restate sintonizzati!

Gli azzurri puntano il giapponese, forte interesse per il portiere del Parma: i dettagli. Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla questione portier in casa Napoli. Il futuro di Alex Meret sembra ormai destinato a continuare a Napoli nonostante qualche scoglio negli ultimi giorni, ma la società si sta guardando intorno per portare in città un altro portiere che possa affiancare l’italiano in una stagione impegnativa. A rivelarlo Fabrizio Romano tramite il suo anale YouTube. “Il Napoli è alla ricerca di un portiere sul mercato, uno degli obiettivi della della società e uno degli obiettivi di Aurelio de Laurentiis per alzare il livello complessivo della rosa”, ha rivelato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora, Napoli interessato a Suzuki per la porta: l’indiscrezione

