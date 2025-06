Ultim’ora De Bruyne | l’annuncio di Romano spaventa il Napoli

Il Napoli è già proiettato verso la prossima stagione e l’annuncio di Romano su De Bruyne fa tremare i tifosi: un colpo del genere potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra. Con Antonio Conte confermato in panchina, il club sta puntando a una rosa ancora più forte per difendere il titolo e affrontare le sfide europee. Riuscirà il Napoli a trasformare il sogno in realtà? La risposta potrebbe arrivare dal mercato!

Il Napoli sta procedendo con la programmazione della prossima stagione: occhio alle parole di Romano per quanto riguarda De Bruyne. Il Napoli, dopo aver deciso di continuare con Antonio Conte anche nella prossima stagione, sta già programmando le mosse da mettere a segno sul mercato per rendere la rosa ancora più competitiva. La vittoria dello Scudetto ha riportato un entusiasmo incredibile in tutto l’ambiente azzurro ma adesso ci sarà bisogno di rilanciare e alzare ancora di più l’asticella. (ANSA) tvplay.it Proprio per questa volontà di non accontentarsi e di andare sempre più su, con la consapevolezza di dover lottare ancora ai vertici e di doversela vedere con le big europee in Champions League, il Napoli sta puntando a profili di altissimo livello. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ultim’ora De Bruyne: l’annuncio di Romano spaventa il Napoli

