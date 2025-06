Ultimissime Juve LIVE | telefonata di Elkann a Tudor quattro nomi in corsa per il ruolo di direttore sportivo

Un colpo di scena in casa Juventus: John Elkann ha contattato Igor Tudor, mentre si delineano quattro nomi per il nuovo direttore sportivo. In un periodo di cambiamenti e incertezze, la Juve sembra voler ripartire con decisione. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, proprio mentre il calcio italiano si prepara a reinventarsi. Rimanete sintonizzati: la prossima mossa bianconera potrebbe sorprenderci!

Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. Nuovo ds Juventus, continua la caccia di Chiellini: da Massara a Tognozzi, i quattro nomi nella lista dei bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

