Ultimissime Juve LIVE | Locatelli lascia il ritiro della Nazionale ore decisive per il nuovo ds bianconero

La Juventus vive momenti di grande fermento: Manuel Locatelli lascia il ritiro della nazionale, mentre si intensificano le trattative per il nuovo direttore sportivo. In un contesto calcistico in continua evoluzione, i bianconeri devono reagire prontamente per restare competitivi. Non perdere l’opportunità di scoprire come queste mosse influenzeranno il futuro della Vecchia Signora! Rimani collegato per aggiornamenti in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 202 5. Tudor Juve (Sky), l’ipotesi permanenza a Torino è sempre più probabile: dal Mondiale per Club a quel retroscena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Locatelli lascia il ritiro della Nazionale, ore decisive per il nuovo ds bianconero

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Se ne parla anche su altri siti

Venezia-Juventus 2-3, gol e highlights. Bianconeri qualificati in Champions League; Juve in Champions, ma che fatica: un rigore di Locatelli piega il Venezia che retrocede in B; Venezia-Juventus | La partita; Venezia-Juventus 2-3: è Champions, decisivo Locatelli su rigore. Tudor in lacrime. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Locatelli ko, lascia il ritiro della Nazionale: le condizioni del capitano della Juve

Scrive calciomercato.it: Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano della Juventus salterà quindi le prime due delicate gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia del 6 e 9 giugno.

Emergenza Italia, Locatelli lascia il ritiro: infortunio alla caviglia, le condizioni

Segnala corrieredellosport.it: Il centrocampista della Juve salterà le due partite valide per le qualificazioni per il Mondiale contro Norvegia e Moldova ...

Locatelli infortunato, l'Italia di Spalletti in ansia: risonanza e condizioni

Lo riporta msn.com: Il centrocampista sarà valutato nelle prossime ore. Intanto Raspadori e Orsolini hanno parlato da Coverciano, raccontando emozioni e ambizioni ...