Ultimissime Juve LIVE | infortunio per Locatelli! Mattinata di risonanza magnetica per il capitano bianconero Cosa è successo

L'infortunio di Locatelli scuote la Juventus in un momento cruciale della stagione. Il capitano bianconero, protagonista di un avvio scintillante, è sotto osservazione dopo una risonanza magnetica. Questo episodio riaccende il dibattito sulla fragilità dei giocatori chiave nel calcio moderno, dove la gestione degli infortuni diventa vitale per le ambizioni di successo. La Juve può risollevarsi? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi!

Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus.

