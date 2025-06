Ultimissime Inter LIVE | Inzaghi verso l’addio ai nerazzurri

Inzaghi sembra sempre più vicino all'addio all'Inter, in un momento cruciale per i nerazzurri. Questa notizia non è solo un cambio di panchina, ma riflette un trend preoccupante nel calcio: la pressione crescente su allenatori e club per risultati immediati. Rimanere aggiornati sulle ultime news non è mai stato così importante per comprendere le dinamiche di un campionato sempre più competitivo. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina?

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Cosa riportano altre fonti

Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Inter-Psg, la conferenza stampa in diretta. Inzaghi: «Facciamo l'ultimo passo. Il mio futuro? Qui ho tutto quello che voglio». Lautaro: «Trasformiamo questo sogno in realtà»; Dove vedere la finale di Champions League (in chiaro) Inter PSG, inizia il conto alla rovescia; Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Acerbi, dalle stelle alle stalle: dopo il ko con il PSG dice no alla Nazionale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi alla Juve: l’ultimo lavoro di Giuntoli. Inter alla resa dei conti

Scrive tuttosport.com: A meno di depistaggi dell'ultima ora, il D-Day sarà domani. Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell'Inter e le parti capiranno se esistono le premesse per andare avanti insieme. Sabato, dopo la dis ...

Inter e Inzaghi, domani giorno decisivo: la proposta del club, i dubbi di Simone, l'indizio social della moglie, spunta Vieira

Secondo sport.virgilio.it: Inzaghi, domani l'incontro decisivo tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra: futuro in Arabia Saudita per il tecnico? Intanto, si valutano le alternative, spunta il nome di Vieira ...

“Dimissioni Inzaghi”: è finita con l’Inter, l’annuncio dopo la disfatta col PSG

interlive.it scrive: Grande delusione fra i tifosi nerazzurri per il 5-0 rimediato in finale, ora invocano la separazione anticipata con il tecnico piacentino ...