Ultima campanella La maturità dal 18 Esami per i debiti | i presidi anticipano

L'ultima campanella si avvicina e con essa l'emozione della maturità! In Lombardia, il 7 giugno segnerà la fine dell'anno scolastico, ma già il 6 molte scuole chiuderanno per il referendum. Un momento di transizione che riflette il cambiamento della scuola italiana: da istituto tradizionale a luogo di partecipazione attiva. Preparati a vivere un finale di anno indimenticabile e non dimenticare che ogni esame è un passo verso il futuro!

L’ultima campanella in Lombardia suonerà ufficialmente il 7 giugno, anche se in parecchie scuole si sentirà squillare 24 ore prima: non solo perché il “sabato sui banchi” è sempre più una rarità, ma anche perché molti istituti chiuderanno il 6 giugno per trasformarsi in seggio, in vista del referendum. Il conto alla rovescia è cominciato per 376.301 alunni delle scuole elementari lombarde, 252.465 delle medie e 391.829 studenti delle superiori, maturandi a parte, che saranno messi alla prova dal 18 giugno in poi. All’elenco di chi dovrà aspettare a pronunciare la parola “vacanza“ si aggiunge chi – al termine degli scrutini di questa settimana – vedrà comparire un "giudizio sospeso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it