Ulisse | il piacere della scoperta – Hiroshima e Nagasaki I giorni che cambiarono il mondo stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1, non perdere "Ulisse: il piacere della scoperta" con un episodio speciale dedicato a Hiroshima e Nagasaki. Un viaggio emozionante attraverso la storia, per comprendere come questi eventi abbiano plasmato il mondo moderno. In un'epoca in cui il dialogo sulla pace è più necessario che mai, questa puntata ci invita a riflettere sulle scelte che hanno segnato il destino dell’umanità. Scopri perché non possiamo dimenticare!