ulisse il piacere della scoperta di alberto angela anticipazioni e ospiti di lunedì 2 giugno 2025

Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione presentato da Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con una puntata speciale. In occasione degli 80 anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki si ripercorre uno degli eventi storici più tragici della nostra storia. Ecco gli ospiti le e anticipazioni di stasera, lunedì 2 giugno 2025. Ulisse Il piacere della scoperta, anticipazioni del 2 giugno 2025. Stasera, lunedì 2 giugno 2025 dalle ore 21.30 va in onda su Rai 1 una nuova puntata di “ Ulisse, il piacere della scoperta “, un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it