Ulisse di Alberto Angela torna stasera su Rai 1 con lo speciale sul disastro nucleare di Hiroshima e Nagasaki

Stasera su Rai 1, Alberto Angela ci guida in un viaggio emozionante e toccante attraverso la storia con "Ulisse". In occasione dell'80° anniversario dei tragici bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, scopriremo le conseguenze di un evento che ha segnato il mondo. Un'opportunità imperdibile per riflettere su pace e memoria, nel contesto di un’umanità che continua a dibattere sul nucleare. Non perdere questo speciale momento di scoperta!

Con l'avvicinarsi dell'80° anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, attuati dagli Stati Uniti nel 1945, Ulisse - Il piacere della scoperta di Alberto Angela torna stasera su Rai 1 con una puntata speciale In occasione dell'80° anniversario del lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, accaduto il 6 e il 9 agosto 1945, stasera Rai 1 propone uno speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo" andrĂ in onda alle 21:30 e sarĂ visibile anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ulisse di Alberto Angela torna stasera su Rai 1 con lo speciale sul disastro nucleare di Hiroshima e Nagasaki

Leggi anche "Ulisse" presenta "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo": le anticipazioni dello speciale con Alberto Angela - Oggi, lunedì 2 giugno, preparati a un viaggio nel tempo con "Ulisse - Il piacere della scoperta"! Alberto Angela ci guiderà attraverso la tragedia di Hiroshima e Nagasaki, eventi che hanno segnato non solo la storia, ma anche il nostro presente.

Approfondimenti da altre fonti

Torna Ulisse con Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo; Stasera in tv (2 giugno): Alberto Angela sfida 'Il Volo' e Massimo Giletti può sbancare con un super scoop; Ulisse presenta Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo: le anticipazioni dello speciale con Alberto Angela; Ulisse - Il piacere della scoperta, stasera (lunedì 28 aprile) Alberto Angela è a Istanbul: le tappe del viaggio nella “cittĂ che visse tre volte”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ulisse di Alberto Angela torna stasera su Rai 1 con lo speciale sul disastro nucleare di Hiroshima e Nagasaki

Scrive msn.com: In occasione dell'80° anniversario del lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, accaduto il 6 e il 9 agosto 1945, stasera Rai 1 propone uno speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, i ...

Stasera Alberto Angela dedica “Ulisse, il piacere della scoperta” agli 80 anni di Hiroshima e Nagasaki

Come scrive iodonna.it: Alberto Angela ci conduce nei luoghi del dolore, dove nell’agosto 1945 sono state sganciate due bombe atomiche ...

Nel corso di questa puntata speciale si ascolteranno anche le voci degli hibakusha, i sopravvissuti delle due bombe atomiche

Lo riporta gazzetta.it: Su Rai 1 stasera, lunedì 2 giugno 2025, Alberto Angela torna con una puntata speciale di Ulisse dedicata ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki.