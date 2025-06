UFFICIALE – Sarri alla Lazio per la seconda volta! I dettagli del contratto

Maurizio Sarri torna alla Lazio, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura. Dopo l'addio di Marco Baroni, il club biancoceleste ha ufficializzato il suo ritorno: un segnale forte in un calcio che cerca stabilità. Con la sua filosofia di gioco innovativa, Sarri promette di riportare entusiasmo e risultati. La domanda è: riuscirà a trasformare la Lazio in una vera contender per il titolo? La sfida è aperta!

Dopo l'addio di Marco Baroni, la Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale, il ritorno di Maurizio Sarri. Di seguito il comunicato e i dettagli del contratto. UFFICIALE – "La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l'esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l'ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all'altezza della storia della Lazio".

