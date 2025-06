Ufficiale | la stagione di Tamberi comincia venerdì al Golden Gala di Roma

La stagione di Gianmarco Tamberi inizia ufficialmente venerdì al Golden Gala di Roma! L'olimpionico, pronto a conquistare il suo primo successo all'Olimpico, si prepara a incantare il pubblico in un evento che promette emozioni forti. Con la Wanda Diamond League ai nastri di partenza, il palcoscenico è pronto per una sfida che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera. Non perderti l'occasione di vivere la magia dell'atletica!

L'annuncio di Gimbo: il 6 giugno all'evento capitolino, giunto alla 45ª edizione, l'olimpionico cercherà il primo successo all'Olimpico nella Wanda Diamond League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ufficiale: la stagione di Tamberi comincia venerdì al Golden Gala di Roma

