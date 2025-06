Uemaximulta a Delivery-Glovo da 329mln

La Commissione Europea ha inflitto una multa da 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo per un cartello illecito nel settore delle consegne. Questo episodio non solo segna un duro colpo per i giganti della food delivery, ma mette in luce l'importanza di un mercato competitivo in un'era in cui le consegne a domicilio stanno esplodendo. Un chiaro segnale che la trasparenza e l'onestà sono fondamentali nel business!

14.21 La Commissione europea ha comminato una multa di 329 milioni di euro alla società tedesca Delivery Hero e alla spagnola Glovo, due società di consegna di cibo a domicilio.L'Antitrust Ue contesta un cartello durato dal 2018,quando il gruppo di Berlino ha fatto il primo investimento di minoranza in Glovo, fino al 2022, quando ne ha preso il controllo esclusivo. Contestati anche accordi per "non sottrarsi reciprocamente i dipendenti".E' la prima volta che Ue sanziona pratiche anticoncorrenziali nel mercato lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

