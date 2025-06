Ue via libera a joint venture Italia-Regno Unito-Giappone per nuovi caccia

La Commissione UE apre le porte a una joint venture strategica tra Italia, Regno Unito e Giappone per la creazione di nuovi caccia. Con il programma Global Combat Air (GCAP), questi tre giganti della difesa puntano a rivoluzionare il settore aeronautico, rispondendo a una crescente richiesta di sicurezza globale. In un contesto di geopolitica complessa, questa alleanza rappresenta un passo audace verso l'innovazione e la cooperazione internazionale. Un'opportunità imperdibile per il futuro della difesa!

La Commissione Ue ha autorizzato la creazione di una joint venture per la difesa da parte delle società BAES (Regno Unito), JAIEC (Giappone) e Leonardo (Italia). Sarà l’appaltatore principale e il principale integratore di sistemi per il programma Global Combat Air (GCAP), iniziativa multinazionale guidata da Regno Unito, Giappone e Italia per sviluppare congiuntamente caccia di sesta generazione combattente. Che cos’è il Global Combat Air Program. Il programma mira a sostituire l’Eurofighter Typhoon – in servizio con la Royal Air Force (RAF) e l’Aeronautica Militare italiana – e il Mitsubishi F-2 – in servizio con la Japan Air Self-Defense Force. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, via libera a joint venture Italia-Regno Unito-Giappone per nuovi caccia

