Ue critica l' aumento dei dazi sull' acciaio da parte degli Usa al 50%

L'aumento dei dazi sugli acciai da parte degli USA non è solo una mossa commerciale, ma un segnale di tensione che si riflette su un'economia globale già fragile. L'Unione Europea esprime preoccupazione, sottolineando come questa decisione possa incidere sui costi per tutti noi. In un momento in cui la cooperazione internazionale è più importante che mai, sarà interessante osservare come questo conflitto influenzerà il futuro delle relazioni economiche transatlantiche.

"Dal punto di vista dell'Ue, ci rammarichiamo profondamente dell'annunciato aumento dei dazi sull'acciaio dal 25% al 50% da parte degli Usa. Riteniamo che questa decisione aggiunga ulteriore incertezza all'economia globale e aumenti i costi per consumatori e imprese, su entrambe le sponde dell'Atlantico. E compromette i nostri sforzi per raggiungere una soluzione negoziata con gli Usa". Attualmente negoziatori tecnici Ue "sono viaggio verso Washington e il Commissario per il Commercio Sefcovic incontrerà la sua controparte statunitense Jamieson Greer a Parigi mercoledì". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue critica l'aumento dei dazi sull'acciaio da parte degli Usa al 50%

La Commissione europea critica l'aumento dei dazi USA sull'acciaio

