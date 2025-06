Udinese dopo 39 anni finisce l’era dei Pozzo | quando il closing

È ufficiale: l’era dei Pozzo all’Udinese giunge al termine dopo 39 anni di gestione. La cessione a un fondo americano segna una svolta epocale per il club friulano, in un momento storico in cui il calcio italiano sta vivendo una trasformazione radicale. Questo cambiamento apre a nuove opportunità e sfide, ma soprattutto suscita curiosità sull’impatto che avrà sulla squadra e sulla sua identità. Rimanete aggiornati!

Arriva la parola fine alla storia, durata ben 39 anni, della famiglia Pozzo come vertice dell’Udinese Calcio: in settimana sarebbe stato già fissato l’appuntamento per la cessione. Sarebbe stato fissato per venerdì, in Lussembrugo, l’appuntamento per la cessione dell’Udinese a un fondo Usa. A riportare la notizia è l’Ansa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

