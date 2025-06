Udinese | cessione del club più vicina La famiglia Pozzo lascia i dettagli dell’accordo per il passaggio a Guggenheim Partners

L'Udinese sta per affrontare una svolta storica: la famiglia Pozzo, dopo anni di gestione, si appresta a cedere il club a Guggenheim Partners. Questa transazione non è solo un cambio di proprietà, ma un segnale forte di come il calcio italiano stia attraendo investimenti internazionali. Con un nuovo corso all'orizzonte, i tifosi possono sperare in un futuro più brillante. La vera domanda è: quali saranno le prossime mosse? Rimanete sintonizzati!

Arrivano importanti novità per quel che riguarda il futuro dell’Udinese, che secondo quanto riporta questa mattina Calcio e Finanza, è ormai prossimo al cambio di proprietà. Il club friulano, dopo giorni di voci, sarebbe infatti in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese: cessione del club più vicina. La famiglia Pozzo lascia, i dettagli dell’accordo per il passaggio a Guggenheim Partners

Leggi anche Udinese, media: “Verso cessione a fondo americano per 150 milioni di euro” - L'Udinese, storica squadra di calcio italiana, potrebbe presto passare di mano a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Udinese vicina alla cessione, la famiglia Pozzo è pronta a vendere il club friulano a un fondo straniero; Udinese, famiglia Pozzo vicino alla cessione del club a imprenditori Usa - LaPresse; Cessione Udinese: i dettagli sulla trattativa con il fondo Usa Guggenheim partners; UDINESE - La famiglia Pozzo vicina alla cessione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese, cessione in arrivo: accordo preliminare con fondo statunitense per 180 milioni di euro

Secondo gaeta.it: La famiglia Pozzo si prepara a cedere l'Udinese al fondo statunitense Guggenheim Partners per circa 180 milioni di euro, segnando un cambio storico nella proprietà e possibili nuovi investimenti nel c ...

Cessione Udinese, verso il closing in settimana

Da tuttosport.com: (ANSA) - UDINE, 02 GIU - L'appuntamento per la cessione dell'Udinese ad un fondo Usa sarebbe stato fissato per venerdì prossimo, in Lussemburgo. Ad acquisire la società bianconera nella mani da 39 ann ...

Cessione Udinese, verso il closing in settimana: le news

Come scrive sport.sky.it: Come riporta l'Ansa, venerdì prossimo dovrebbe essere il giorno della cessione dell'Udinese a un fondo Usa. Ad acquisire la società bianconera nella mani da 39 anni della famiglia Pozzo sarebbe ...