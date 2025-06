Udinese calcio | l' impero del nuovo proprietario Usa che vuole creare una galassia calcistica europea

L'Udinese Calcio si prepara a vivere una rivoluzione epocale! Un investitore americano mira a costruire una galassia calcistica europea, sognando di riportare i friulani ai vertici del calcio. Questo trambusto non è solo una chance per i bianconeri, ma segna un trend crescente: sempre più club europei attratti da capitali oltreoceano. Sarà l'inizio di una nuova era? I tifosi non possono che sperare in un futuro glorioso!

Un'indiscrezione che ha il sapore di una vera e propria bomba di mercato sta scuotendo il mondo del calcio e, in particolare, i tifosi dell'Udinese. Il giornalista sportivo ed esperto di mercato Sacha Tavolieri ha fatto circolare con insistenza il nome di un colosso finanziario americano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Udinese calcio: l'impero del nuovo proprietario Usa, che vuole creare una galassia calcistica europea

Leggi anche Juve Udinese 0-0 LIVE: tiro di Yildiz, fuori di poco! C’è calcio d’angolo per i bianconeri - La Juventus riceve l’Udinese nella 37ª giornata di Serie A 2024/25, alla ricerca di punti fondamentali in una classifica molto corta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese, Ufficiale: Kosta Runjaic è il nuovo allenatore

Scrive ilmattino.it: Dopo l'addio di Fabio Cannavaro dopo solo un mese di permanenza, l'Udinese ha oggi annunciato, attraverso un comunicato sul sito del club, Kosta Runjaic come nuovo allenatore.

Udinese ceduta agli americani, è finita l’era Pozzo: chi sono i nuovi proprietari

Come scrive quifinanza.it: La famiglia Pozzo avrebbe ceduto l’Udinese a un fondo americano di cui non si conosce ancora il nome, per 150 milioni di euro, pur mantenendo una quota di minoranza ...

Udinese – Lavoro sotto traccia per il futuro? L’assenza di nuovi nomi

Lo riporta msn.com: Non ci sono nomi di acquisti ma soltanto le possibili cessioni; Runjaic deve essere confermato mentre i Pozzo vendono ...