Udine giovane preso a martellate davanti alla discoteca | E’ gravissimo

Un giovane di Udine è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un martello durante una rissa fuori da una discoteca. Questo tragico episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: la crescente violenza giovanile nei luoghi di svago. La nightlife, spesso associata a divertimento e socialità, sta diventando teatro di aggressioni sempre più gravi. È tempo di riflettere su come garantire sicurezza e prevenire simili episodi.

La lite, la rissa, poi le martellate. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda che ha visto protagonista un giovane di origini georgiane, residente a Udine, che questa mattina è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite avvenuta attorno alle 5, all’esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Sul posto, dopo l’allarme lanciato al 112 da parte di alcuni presenti, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato una ambulanza e un elicottero di soccorso. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto, prima di trasferirlo, in volo, all’ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Udine, giovane preso a martellate davanti alla discoteca: “E’ gravissimo”

