Udine giovane preso a martellate al culmine di una rissa davanti alla discoteca | è grave

Una notte di divertimento si è trasformata in tragedia a Lignano Sabbiadoro, quando una rissa davanti a una discoteca ha lasciato un giovane in gravi condizioni, colpito da un martello. Questo episodio inquietante non è solo un fatto isolato, ma riflette un trend crescente di violenza nei luoghi di svago. È tempo di riflettere su come garantire la sicurezza nei nostri spazi di socializzazione. La notte, purtroppo, può riservare sorprese inaspettate.

In provincia di Udine una rissa è finita nel sangue davanti a una discoteca, alle 5 del mattino, a Lignano Sabbiadoro. A farne le spese un giovane colpito con un martello. Il giovane è grave. La dinamica. Il ragazzo è stato ferito gravemente all’alba di oggi davanti a un noto locale di Lignano Sabbiadoro. Il giovane sarebbe stato colpito con un martello al culmine di una lite. Sul posto ambulanza ed elisoccorso, e la vittima è stata trasportata immediatamente con l’elicottero nell’ospedale della città friulana, dove è giunto in codice rosso. Sul fatto indagano le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, giovane preso a martellate al culmine di una rissa davanti alla discoteca: è grave

