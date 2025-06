Ucraina Zelensky | Fatto operazione brillante in territorio russo

Nel cuore del conflitto ucraino, un'operazione audace ha scosso la Russia. Il presidente Zelensky esalta un successo strategico che dimostra la determinazione dell'Ucraina a difendere la propria sovranità. Questo evento evidenzia un trend crescente di resilienza e innovazione nel campo della sicurezza nazionale. È un momento cruciale che non solo segna un passo avanti per Kiev, ma rimette in discussione le dinamiche geopolitiche nell'Europa orientale. Rimanete sintonizzati!

“Il capo dei servizi di sicurezza ucraini Vasyl Maliuk ha presentato un rapporto sull’operazione odierna. Un risultato assolutamente brillante. Un risultato ottenuto esclusivamente dall’Ucraina. Si è trattato di un’operazione unica nel suo genere “. È quanto spiega in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi all’operazione in cui droni ucraini hanno preso di mira aeroporti russi distruggendo 40 aerei militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Fatto operazione brillante in territorio russo”

