Ucraina Tajani | Attacchi Kiev in Russia? Finché c’è guerra ci saranno contrattacchi

In un contesto di crescente tensione internazionale, il ministro Tajani sottolinea un concetto chiave: la guerra genera solo altre guerre. Durante l'incontro a Istanbul, si auspica un passo verso la pace, ma senza un cessate il fuoco, attacchi e contrattacchi continueranno a dominare la scena. Un invito alla riflessione: mentre le diplomazie si muovono, la speranza di un futuro pacifico rimane fragile. La domanda è: siamo davvero pronti a costruire la pace?

“Oggi c’è un incontro a Istanbul. Speriamo ci siano passi in avanti. Lavoriamo tutti per la pace. Finché c’è la guerra è chiaro ci siano attacchi e contrattacchi. Se i russi attaccano l’Ucraina, gli ucraini reagiscono attaccando i russi. Noi dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni per il 2 giugno ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Attacchi Kiev in Russia? Finché c’è guerra ci saranno contrattacchi”

Leggi anche Ucraina, Tajani “Difficile fidarsi delle aperture di Putin” - Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, esprime scetticismo sulle dichiarazioni di apertura del presidente russo Putin, sottolineando le difficoltà nel fidarsi delle sue promesse.

