Ucraina | Russia proposto cessate il fuoco di 2-3 giorni in certe zone

Un barlume di speranza si accende nel conflitto tra Russia e Ucraina: Mosca ha proposto un cessate il fuoco di 2-3 giorni in alcune aree. Questa mossa potrebbe rappresentare un primo passo verso una stabilizzazione tanto attesa, in un momento in cui i civili soffrono le conseguenze di una guerra prolungata. Riusciranno i leader a trasformare questo accordo temporaneo in un futuro di pace duraturo? La risposta potrebbe cambiare la storia.

Milano, 2 giu. (LaPresse) – La Russia ha proposto all’Ucraina un cessate il fuoco in alcune zone del fronte per 2 o 3 giorni. Lo ha dichiarato ai giornalisti Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, che ha guidato la squadra negoziale russa nel secondo round di colloqui con l’Ucraina, tenutosi oggi a Istanbul. “Abbiamo proposto un cessate il fuoco specifico per 2 o 3 giorni in alcune zone del fronte in modo che i comandanti possano recuperare i corpi dei loro soldati”, ha riferito Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Russia, proposto cessate il fuoco di 2-3 giorni in certe zone

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

