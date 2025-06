Ucraina | Russia presentato a Kiev memorandum dettagliato per tregua e pace

Un passo significativo verso la pace? A Kiev è stato presentato un memorandum dettagliato per la tregua tra Russia e Ucraina, alimentando speranze di un cambio di rotta nel conflitto. Questo incontro segna un momento cruciale in un contesto internazionale sempre più interessato alla stabilità della regione. La domanda ora è: riusciranno le due parti a trovare un terreno comune? È tempo di riflettere su come il dialogo possa riscrivere il destino dell'Europa.

Milano, 2 giu. (LaPresse) – Nell'ambito del secondo round di colloqui fra Russia e Ucraina, tenutosi oggi a Istanbul, Mosca ha consegnato a Kiev un memorandum dettagliato su cessate il fuoco e pace e Kiev ha preso tempo per studiarlo. Lo ha dichiarato il capo della squadra negoziale russa, Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "Il memorandum consiste in due parti. La prima su come raggiungere una pace reale e duratura. La seconda parte invece riguarda le misure da adottare per rendere possibile un cessate il fuoco completo", ha detto Medinsky, aggiungendo che "il piano è piuttosto dettagliato" e che "la parte ucraina ha deciso di prenderlo in considerazione".

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

