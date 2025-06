Ucraina-Russia passi avanti verso una tregua ma Mosca propone solo due giorni per recuperare i cadaveri

Nuove speranze di tregua emergono dalle trattative tra Russia e Ucraina, con una proposta di cessate il fuoco parziale. Ma attenzione: solo due-tre giorni per recuperare i cadaveri. Questo rapido spiraglio di pace si inserisce in un contesto globale di crescente tensione geopolitica. Un punto cruciale? La comunitĂ internazionale osserva, mentre la questione umanitaria scotta. Riusciranno le parti a trasformare questo momento in un passo verso la stabilitĂ duratura?

”Un cessate il fuoco parziale, di due-tre giorni” e ”in alcune zone della linea del fronte”. E’ quello che la delegazione russa ha proposto a quella ucrain a durante il secondo round di negoziati diretti che si sono svolti oggi a Istanbul. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della delegazione russa, l’ex ministro della Cultura e consigliere di Vladimir Putin, Vladimir Medinsky. “Abbiamo avanzato una proposta piuttosto generale. Un cessate il fuoco concreto che duri due o tre giorni in alcune zone del fronte”, ha dichiarato Medinsky. Il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky ha spiegato che il cessate il fuoco di due o tre giorni proposto all’Ucraina sarebbe necessari o per poter recuperare i cadaveri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina-Russia, passi avanti verso una tregua ma Mosca propone solo due giorni “per recuperare i cadaveri”

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: "Pronto a volare a Istanbul". Zelensky c'è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

