Ucraina-Russia oggi i colloqui a Istanbul Mosca non ferma gli attacchi | bombe e droni su tutto il paese

Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui tra Ucraina e Russia, ma l'atmosfera è tesa: mentre le diplomazie si incontrano, i bombardamenti continuano a colpire il paese. Questo scenario ci ricorda quanto sia fragile la pace in un mondo in cui i conflitti persistono e si intensificano. La vera domanda è: riusciranno le negoziazioni a fermare la spirale di violenza? Restate sintonizzati per scoprire l’esito di questo importante incontro.

(Adnkronos) – Colloqui Ucraina-Russia oggi, lunedì 2 giugno, a Istanbul. L’incontro al Ciragan Palace e vedrà le due delegazioni, quella di Kiev e di Mosca, cercare di trovare un accordo per la fine della guerra. "La delegazione ucraina è arrivata a Istanbul", ha confermato a Ukrinform il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, oggi i colloqui a Istanbul. Mosca non ferma gli attacchi: bombe e droni su tutto il paese

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

