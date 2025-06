Ucraina-Russia Gen Bertolini | I colloqui? E’ un inizio ma Putin risponderà all’attacco di Zelensky speriamo bene…

In un momento cruciale per il conflitto Ucraina-Russia, l'ex Comandante Bertolini sottolinea l'importanza dei recenti colloqui di pace. Mentre le tensioni restano alte, la speranza è che il dialogo possa aprire a soluzioni durature. Ma attenzione: la risposta di Putin è un'incognita che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici. In un mondo sempre più polarizzato, ogni passo verso la pace è un segnale incoraggiante. Rimanete sintonizzati.

L’ex Comandante in capo della Folgore e della Coi segue con attenzione quanto succede tra ucraini e russi: “E’ un periodo delicatissimo, bisogna avere anche paura.” “ Che situazione difficile e complicata, molto più di quello che si pensa. E’ vero che i colloqui di pace a Istanbul sono ripartiti e il fatto che si parlino tra ucraini e russi è un buon inizio, ma a quell’attacco dell’Ucraina, la Russia risponderà, solo non si capisce come e quando, speriamo bene perché a seconda della risposta si può giocare tutto il piano di pace. “. A parlare è il generale Marco Bertolin i, un’eminenza in campo militare e strategico italiano, è stato il comandante della Folgore e della Coi, partecipando a quasi tutte le missioni militari all’estero e nei campi di guerra di questi ultimi trent’anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ucraina-Russia, Gen. Bertolini: “I colloqui? E’ un inizio, ma Putin risponderà all’attacco di Zelensky speriamo bene…”

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

