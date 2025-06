Ucraina | Mosca può restituire 339 bambini Ma pone dure condizioni per la tregua Nuovo scambio di prigionieri

La guerra in Ucraina continua a far tremare il mondo, ma oggi si affaccia una piccola luce di speranza. Mosca ha proposto la restituzione di 339 bambini, un gesto che potrebbe segnare un passo verso la pace. Tuttavia, le dure condizioni imposte dai russi per una tregua lasciano intravedere le complessità di questo conflitto. In un momento in cui l'umanità sembra smarrita, ogni progresso, per quanto minimo, è un invito a non perdere la speranza.

E' durato poco più di un'ora, il tavolo di Istanbul fra russi e ucraini. Durissime, le condizioni di Mosca per una tregua. Ma forse c'è uno spiraglio per la restituzioni dei bambini ucraini che Kiev accusa Mosca di aver rapito. "Abbiamo consegnato una lista di diverse centinaia di bambini", ha detto Umerov, aggiungendo che la restituzione di "anche la metà" sarebbe "un segnale positivo". E si parla anche di un nuovo scambio di prigionieri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Mosca può restituire 339 bambini. Ma pone dure condizioni per la tregua. Nuovo scambio di prigionieri

Leggi anche Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi” - La ricerca della pace in Ucraina si concentra su Istanbul, dove i colloqui cruciali potrebbero tenere Vladimir Putin di fronte a Volodymyr Zelensky.