Ucraina la proposta di Mosca | Tregua di 2-3 giorni

I negoziati di Istanbul si sono chiusi dopo un’ora: concordato un nuovo scambio di prigionieri e di 6mila soldati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, la proposta di Mosca: "Tregua di 2-3 giorni"

Leggi anche Negoziati a Istanbul, cosa è successo? Cosa cambia ora per la guerra in Ucraina? La proposta «irricevibile» di Mosca e la reazione di Kiev - A Istanbul si è svolto il primo incontro diretto tra Russia e Ucraina dal 2022, ma i risultati sembrano deludenti.

Cosa riportano altre fonti

Da Mosca nuovi paletti per la tregua, Zelensky sente Erdogan: L'incontro di Istanbul non sia vuoto - Zelensky incontra i senatori Usa: Grato per l'iniziativa sulle sanzioni; Guerra Ucraina, le notizie del 30 maggio 2025 | Mosca: 'Nessun Paese terzo ai colloqui con l'Ucraina a Istanbul'; Zelensky incontra i senatori Usa: Grazie per le sanzioni alla Russia | Mosca: Niente Paesi terzi ai colloqui con Kiev; Ucraina, Lavrov: «Proposto a Kiev nuovi colloqui il 2 giugno a Istanbul». Berlino annuncia 5 miliardi di aiuti militari. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mosca, proposta a Kiev una tregua di 2-3 giorni

Da msn.com: La Russia ha proposto all'Ucraina un cessate il fuoco di due o tre giorni lungo certi settori del fronte. (ANSA) ...

Guerra Ucraina, Kiev propone una tregua. Mosca: «Solo 2-3 giorni». Concordato scambio prigionieri e di 6 mila caduti

Lo riporta ilgazzettino.it: Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 2 giugno Ucraina-Russia, le dimostrazioni di forza e i timori: la tregua appare sempre più lontana. Cremlino: senza pace Kiev perderà ...

Istanbul, un'ora di negoziati Russia-Ucraina, Kiev: Mosca rifiuta il cessate il fuoco incondizionato

Scrive msn.com: Mosca propone una mini-tregua di 2/3 giorni in settori limitati La Russia ha proposto una mini-tregua in Ucraina. La Tass riferisce che la delegazione russa offre un cessate il fuoco di due o tre gior ...