Ucraina la proposta di Mosca | Tregua di 2-3 giorni Trump disponibile per i colloqui di pace

Nel contesto di un conflitto che sembra non avere fine, la proposta di Mosca per una tregua di 2-3 giorni riaccende le speranze di pace. Donald Trump si mostra disponibile ai colloqui, mentre i negoziati di Istanbul, seppur brevi, hanno portato a un accordo su uno scambio di prigionieri. Il memorandum russo, ora in discussione, potrebbe rivelarsi un punto di svolta. Cosa significano questi sviluppi per il futuro dell'Ucraina? La risposta è più complessa di quanto semb

I negoziati di Istanbul si sono chiusi dopo un’ora: concordato un nuovo scambio di prigionieri e di 6mila soldati. Consegnato il memorandum russo: ecco cosa prevede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, la proposta di Mosca: "Tregua di 2-3 giorni". Trump disponibile per i colloqui di pace

Leggi anche Negoziati a Istanbul, cosa è successo? Cosa cambia ora per la guerra in Ucraina? La proposta «irricevibile» di Mosca e la reazione di Kiev - A Istanbul si è svolto il primo incontro diretto tra Russia e Ucraina dal 2022, ma i risultati sembrano deludenti.

