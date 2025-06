Ucraina | Kiev consegnata a russi lista bambini da rimpatriare

In un momento in cui il conflitto in Ucraina continua a segnare profondamente la cronaca internazionale, la consegna da parte di Kiev di una lista di bambini da rimpatriare alla Russia segna un passo cruciale. Il dramma dei piĂą piccoli, spesso dimenticato nei conflitti, riporta l'attenzione su un tema di diritti umani fondamentale. Quanti di questi bambini riusciranno a tornare a casa? La speranza per il loro futuro si intreccia con quella della pace.

Milano, 2 giu. (LaPresse) – "Oggi, durante i negoziati a Istanbul, la parte ucraina ha ufficialmente consegnato alla parte russa un elenco di bambini ucraini che devono essere rimpatriati". Lo riferisce il capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. "Stiamo parlando di centinaia di bambini che la Russia ha deportato illegalmente, trasferito forzatamente o trattenuto in territori temporaneamente occupati", ha sottolineato Yermak, evidenziando che "il ritorno dei bambini ucraini è parte integrante di una pace giusta e duratura e un elemento chiave di fiducia, la prima prova della sincerità delle intenzioni".

