Ucraina e Russia ancora faccia a faccia in Turchia | ecco come è andata

In un clima teso ma carico di speranza, Ucraina e Russia si sono ritrovate oggi ad Ankara per il secondo round di colloqui. Mentre il mondo osserva con attenzione, la Turchia si conferma come mediatore chiave in un conflitto che dura da anni. Un punto interessante? L'apertura al dialogo potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, influenzando non solo l'Europa, ma anche i rapporti globali. Riusciranno a trovare una tregua?

E’ andato in scena nella capitale turca il secondo giro di colloqui tra le delegazioni dei due paesi che da anni sono in conflitto per trovare una possibile strada che porti almeno ad una tregua Si è tenuto oggi un secondo round di negoziati tra la delegazione Ucraina e quella russa andato in scena nel palazzo Ciragan, ad Ankara capitale della Turchia. Ai colloqui questa volta era presente come mediatore il Ministro degli esteri turco Hakan Fidan che ha accolto i rappresentanti delle due nazioni belligeranti: per l’ucraina la delegazione era guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, mentre per la parte russa era guidata dal mediatore Vladimir Medinsky. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ucraina e Russia ancora faccia a faccia in Turchia: ecco come è andata

