Ucraina è il giorno dei colloqui tra Kiev e Mosca a Istanbul | Telefonata preventiva tra Lavrov e Rubio | I negoziati tra le parti siano diretti

Oggi a Istanbul si svolgono colloqui cruciali tra Kiev e Mosca, sullo sfondo di un maxi attacco ucraino che ha distrutto 40 bombardieri russi. Zelensky annuncia con orgoglio l'operazione più a lungo raggio, pianificata da un anno e mezzo. Un segnale forte in un contesto di tensioni globali crescenti. Questo momento potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra le due nazioni, riscrivendo le regole del confronto.

Maxi attacco con droni ucraini alla vigilia delle trattative: distrutti 40 bombardieri russi. Zelensky: "L'operazione più a lungo raggio in terra nemica". Era pianificata da un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, è il giorno dei colloqui tra Kiev e Mosca a Istanbul | Telefonata preventiva tra Lavrov e Rubio: "I negoziati tra le parti siano diretti"

Leggi anche Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta - Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui di pace per l'Ucraina, ma l'assenza del presidente Putin solleva interrogativi sul futuro delle trattative.

