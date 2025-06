Ucraina delegazioni Kiev e Mosca a Istanbul per il secondo round dei colloqui

A Istanbul, le delegazioni di Kiev e Mosca si preparano a un secondo round di colloqui di pace, ma le speranze di un accordo duraturo restano flebili. In un contesto globalmente teso, dove i conflitti sembrano proliferare, ogni tentativo di dialogo diventa cruciale. Un punto interessante? Le ferite aperte dalla guerra possono portare a nuove alleanze geopolitiche. L’attenzione del mondo è puntata su questo tavolo di trattative. Cosa ne uscirà ?

Le delegazioni di Russia e Ucraina sono in Turchia per il secondo round di colloqui di pace diretti in poco piĂą di due settimane. Ci sono basse aspettative di progressi significativi per la fine della guerra, a maggior ragione dopo una serie di attacchi importanti avvenuti nel fine settimana. Proseguono gli attacchi. L’Ucraina ha dichiarato domenica di aver lanciato uno spettacolare attacco a sorpresa contro 5 basi russe distanti migliaia di chilometri l’una dall’altra, che vanno dalle basi aeree vicino a Mosca a obiettivi nell’Artico russo, in Siberia e in Estremo Oriente. Kiev ha affermato che piĂą di 40 aerei da guerra russi sono stati distrutti in quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una “operazione brillante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, delegazioni Kiev e Mosca a Istanbul per il secondo round dei colloqui

Leggi anche Ucraina-Russia, oggi i colloqui tra delegazioni: incontri senza Zelensky e Putin - Oggi, 16 marzo, iniziano a Istanbul i colloqui di pace tra Ucraina e Russia, dopo un ritardo di 24 ore.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Droni ucraini fino in Siberia: distrutti 40 bombardieri russi. Zelensky: «L’operazione piĂą a lungo raggio; Dopo gli attacchi alle basi russe con i droni, a Istanbul i negoziati: arrivata delegazione di Kiev - Aggiornamento del 02 Giugno delle ore 08:34; Guerra Ucraina, Kiev: distrutti 40 bombardieri in Russia. Mosca: aerei in fiamme; Vertice Russia-Ucraina a Istanbul, le due delegazioni sono giĂ in Turchia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guerra in Ucraina, oggi i negoziati a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Attesa per il “memorandum” russo

Riporta msn.com: Dopo il primo contatto il 16 maggio, servito solo allo scambio di prigionieri, a Istanbul oggi si incontrano gli inviati di Putin e Zelensky per discutere di pace ...

A Istanbul un nuovo round di negoziati Kiev-Mosca

Secondo msn.com: AGI - è previsto a mezzogiorno l'avvio di un nuovo round di negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina, che si ritroveranno faccia a faccia presso il palazzo Ciragan di Istanbul. A mediare sara' ...

A Istanbul le delegazioni di Mosca e Kiev per i colloqui. Starmer: “L’incursione di ieri prova che l’Ucraina non è stata sconfitta”

ilfattoquotidiano.it scrive: Alla guida della delegazione ucraina c'è il ministro della Difesa, Rustem Umerov. Quella russa è capeggiata dal consigliere del Cremlino, Vladimir Medinsky. Il premier britannico commenta l'operazione ...