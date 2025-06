Ucraina | conclusi colloqui Russia-Kiev a Istanbul

Si chiude a Istanbul un altro capitolo dei colloqui tra Russia e Ucraina, un momento cruciale in un contesto geopolitico sempre più complesso. La brevità dell'incontro, durato poco più di un'ora, lascia spazio a interrogativi sul reale progresso verso la pace. In un mondo dove le tensioni sono alimentate da conflitti irrisolti, il dialogo potrebbe rappresentare l'unica via d'uscita. Riusciranno le parti a trovare un terreno comune?

Milano, 2 giu. (LaPresse) – Si è concluso a Istanbul il secondo round di colloqui fra le delegazioni di Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, sottolineando che l’incontro è durato poco più di un’ora. Il primo round di colloqui si era tenuto sempre in Turchia lo scorso 16 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: conclusi colloqui Russia-Kiev a Istanbul

Leggi anche Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - Si sono conclusi a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, ma per Kiev i risultati sono deludenti. Una fonte diplomatica ucraina ha dichiarato che non ci sono stati progressi significativi, mentre i rappresentanti russi si sono detti soddisfatti.

